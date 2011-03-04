Белых Виталий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Виталий Степанович

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Место рождения

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

11.06.1961

Дата смерти

04.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961

Отец: Белых Степан

Мать: не указана

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
04.03.2011
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
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