Белых Виталий Степанович
Место рождения
Дата рождения11.06.1961
Дата смерти04.03.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961
Отец: Белых Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2011
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно