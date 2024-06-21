Долгушина Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долгушина Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Долгушин Степан Федорович
Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
20.01.1865
Дочь: Долгушина Анна Фадеевна
Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Долгушина Анастасия Фадеевна
Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич
Смерть
Неизвестно