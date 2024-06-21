Долгушина Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгушина Ксения Григорьевна

Долгушина Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушин Федор Фаддеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долгушина Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Долгушин Степан Федорович

Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич

Рождение ребёнка
20.01.1865

Дочь: Долгушина Анна Фадеевна

Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Долгушина Анастасия Фадеевна

Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Долгушин Петр Фадеевич

Отец ребёнка: Долгушин Федор Фаддеевич

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.