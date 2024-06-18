Романенко (Шамова) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Шамова) Нина Гавриловна

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Место рождения

село Рассказиха, Первомайский район, Алтайский край

Дата рождения

05.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950

Отец: Шамов Гавриил Тимофеевич

Мать: Шамова (Черезова) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Евгений Александрович

Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Яровая-Епифанова (Романенко) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Оксана Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович

Рождение ребёнка
24.02.1969

Сын: Романенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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