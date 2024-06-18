Романенко (Шамова) Нина Гавриловна
Место рождениясело Рассказиха, Первомайский район, Алтайский край
Дата рождения05.02.1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Евгений Александрович
Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Яровая-Епифанова (Романенко) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Оксана Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович
Рождение ребёнка
24.02.1969
Сын: Романенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Романенко Александр Борисович