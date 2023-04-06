Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Антропов Петр Федорович
Антропов Петр Федорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Антропов Федор Иванович
1887 г.р.
Мать
(Тарасова) Варвара Федоровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Антропов Федор Иванович
Мать:
Варвара Федоровна
Смерть
1931
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия