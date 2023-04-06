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Антропов Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Антропов Федор Иванович

Мать: Варвара Федоровна

Смерть
1931
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