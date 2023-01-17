Зиновьев Евдоким Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зиновьев Софрон Евдокимович
Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ульяна Зиновьева
Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно