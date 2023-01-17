Зиновьев Евдоким Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Евдоким Спиридонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Мать: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зиновьев Софрон Евдокимович

Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ульяна Зиновьева

Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: Зиновьева Анна Артемьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Анна Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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