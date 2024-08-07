Кудашкина Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашкина Параскева Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1880

Дочь: Кудашкина Параскева Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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