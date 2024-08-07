Кудашкина Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.07.1880
Дочь: Кудашкина Параскева Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно