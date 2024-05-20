Малышева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Александра
Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малышева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович
Россия
Смерть
1950
д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области