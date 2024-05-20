Малышева Наталья Васильевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышева Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Александра

Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Алексей Нестерович

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: Шувагина (Малышева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Малышев Алексей Нестерович

Россия
Смерть
1950
д. Горки Варнаменского Уезда Нижегородской Области

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