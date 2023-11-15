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Ларин Павел Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Наум Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1881 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Ларина Пилагiя Гаврилова

Васькино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.

Сын: Ларин Александр Павлович

Мать ребёнка: Ларина Пилагiя Гаврилова

Васькино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1882
Васькино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Пилагiя Гаврилова

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