Ларин Павел Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларин Наум Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1881 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Ларина Пилагiя Гаврилова
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.
Мать ребёнка: Ларина Пилагiя Гаврилова
Место жительства
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Пилагiя Гаврилова