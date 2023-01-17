Саляева (Дмитриевская) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляева (Дмитриевская) Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1936

Дата смерти

07.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1936

Отец: Дмитриевский Александр Васильевич

Мать: Гордеева Анастасия Дормидонтовна

Рождение ребёнка
19.03.1961

Сын: Саляев Юрий Львович

Отец ребёнка: Саляев Лев Викторович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саляев Лев Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
врач - терапевт, кардиолог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.10.1994
Москва, город федерального значения Москва
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