Саляева (Дмитриевская) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1936
Дата смерти07.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1936
Рождение ребёнка
19.03.1961
Сын: Саляев Юрий Львович
Отец ребёнка: Саляев Лев Викторович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач - терапевт, кардиолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1994