Березовский Иосиф Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1831
Дата смерти28.05.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Березовская Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Березовская Анна Павловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хелиус Антонина Иосифовна
Мать ребёнка: Березовская Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.05.1899
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва