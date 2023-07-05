Березовский Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Иосиф Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1831

Дата смерти

28.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Березовская Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Березовская Анна Павловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хелиус Антонина Иосифовна

Мать ребёнка: Березовская Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.05.1899
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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