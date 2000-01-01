Шарненков Александр Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1984
Сын: Шарненков Денис Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарненков Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности