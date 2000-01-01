Шарненков Александр Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарненков Александр Вениаминович

Шарненков Александр Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1984

Сын: Шарненков Денис Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарненков Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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