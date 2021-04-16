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Голубцов Матвей Александрович
Голубцов Матвей Александрович
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Место рождения
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
Дата рождения
16.04.2021
Пол
Мужской
Отец
Голубцов Александр Алексеевич
1996 г.р.
Мать
Голубцова (Топтунова) Елизавета Анатольевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2021
Отец:
Голубцов Александр Алексеевич
Мать:
Голубцова Елизавета Анатольевна
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
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