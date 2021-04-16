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Голубцов Матвей Александрович

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

16.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2021

Отец: Голубцов Александр Алексеевич

Мать: Голубцова Елизавета Анатольевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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