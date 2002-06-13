Носов Евгений Иванович
Место рожденияТолмачево, Курский р-н, Курская обл.
Дата рождения15.01.1925
Дата смерти13.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Толмачево, Курский р-н, Курская обл.
Место жительства
С 1925 по 1943
Толмачево, Курский р-н, Курская обл.
Место жительства
С 1945 по 1961
Талдыкорган, Казахстан
Место жительства
С 1961 по 2002
Смерть
13.06.2002