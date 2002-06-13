Носов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Евгений Иванович

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Место рождения

Толмачево, Курский р-н, Курская обл.

Дата рождения

15.01.1925

Дата смерти

13.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Толмачево, Курский р-н, Курская обл.
Место жительства
С 1925 по 1943
Толмачево, Курский р-н, Курская обл.
Место жительства
С 1945 по 1961
Талдыкорган, Казахстан
Место жительства
С 1961 по 2002
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
13.06.2002
Курск, город Курск, Курская область
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