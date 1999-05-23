Кокорина (Борзунова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1935
Дата смерти23.05.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935
Отец: Борзунов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1961
Сын: Кокорин Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кокорин Геннадий Николаевич
Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1999
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область