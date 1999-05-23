Кокорина (Борзунова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Борзунова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.11.1935

Дата смерти

23.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935

Отец: Борзунов Иван Васильевич

Мать: не указана

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1961

Сын: Кокорин Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кокорин Геннадий Николаевич

Конганур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Геннадий Николаевич

Смерть
23.05.1999
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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