Васильева (Заряева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Кузьма
Куйбышевская обл., С.Сьезжее
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Кузьма
Смерть
Неизвестно