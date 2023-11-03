Сорока Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Сорока? Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева
Нижние Таволги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Сорокин Тит Дмитриев
Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Соломонида Дмитриева
Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763