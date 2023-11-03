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Сорока Дмитрий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Сорока? Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Сорокин Ульян Дмитриев

Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева

Нижние Таволги, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Сорокин Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сорокин Тит Дмитриев

Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Соломонида Дмитриева

Мать ребёнка: Сорокина Мария Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Терентьева

Смерть
После 1763
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