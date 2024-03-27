Богданова Хабибямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Хабибямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Богданов Араслан Сахибгареевич

Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Богданов Зариф Сахибгареевич

Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1917

Сын: Богданов Галим Сахибгареевич

Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Сахибгарей Фахретдинович

Смерть
Неизвестно
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