Богданова Хабибямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Богданов Араслан Сахибгареевич
Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Богданов Зариф Сахибгареевич
Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович
Рождение ребёнка
30.01.1917
Сын: Богданов Галим Сахибгареевич
Отец ребёнка: Богданов Сахибгарей Фахретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно