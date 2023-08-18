Шестопалова Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1953

Дочь: Егорова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопалова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович

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