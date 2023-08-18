Шестопалова Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1953
Дочь: Егорова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопалова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Шестопалов Владимир Иванович