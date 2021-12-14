Удалов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдалов Александр Петрович

Удалов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.03.1934

Дата смерти

14.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934

Отец: Удалов Петр Никитич

Мать: Удалова Анна Дмитриевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Елена Александровна

Мать ребёнка: Удалова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Удалова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова Тамара

Смерть
14.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close