Удалов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1934
Дата смерти14.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934
Отец: Удалов Петр Никитич
Мать: Удалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Елена Александровна
Мать ребёнка: Удалова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Удалова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удалова Тамара
Смерть
14.12.2021