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Самсон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Мавра

Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Анна Семенова

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1848

Жена: Анна Семенова

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Самсоновна

Мать ребёнка: Анна Семенова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрона Самсоновна

Мать ребёнка: Анна Семенова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агафья Самсоновна

Мать ребёнка: Анна Семенова

Бракосочетание
1861

Жена: Евдокия Онисимова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Осипенков Тихон Самсонович

Мать ребёнка: Евдокия Онисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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