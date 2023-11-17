Самсон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Мавра
Бракосочетание
08.11.1848
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Самсоновна
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрона Самсоновна
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агафья Самсоновна
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
1861
Жена: Евдокия Онисимова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Осипенков Тихон Самсонович
Мать ребёнка: Евдокия Онисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно