Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мавра Макарова
Отец ребёнка: Макар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Параскева Макарова
Отец ребёнка: Макар Матвеев
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Матвеев
Смерть
Неизвестно