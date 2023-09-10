Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1775 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мавра Макарова

Отец ребёнка: Макар Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Параскева Макарова

Отец ребёнка: Макар Матвеев

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Матвеев

Смерть
Неизвестно
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