Фокин Роман Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Умер в 72 года, пытался залезть в трамвай, упал, сломал ногу и началось заражение