Фокин Роман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Роман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Умер в 72 года, пытался залезть в трамвай, упал, сломал ногу и началось заражение
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