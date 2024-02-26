Егор Ефремов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Ефрем Семенов (Ич)
Мать: Авдотья Нефедова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Захарова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Николай Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Акилина Захарова (Вна)
Смерть
Неизвестно