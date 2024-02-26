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Егор Ефремов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Ефрем Семенов (Ич)

Мать: Авдотья Нефедова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Захарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Николай Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Акилина Захарова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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