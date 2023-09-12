Сопов Иосиф Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопов Иосиф Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сопов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1894

Жена: Сопова Пелагия Михайлова

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Иосиф - 32 года, гос. крестьянин; Пелагия - 17 лет, солдатская дочь
Рождение ребёнка
09.08.1895

Сын: Сопов Василий

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
28.03.1899

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сопов Федор

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
?.10.1906

Сын: Сопов Емельян Иосифович

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Похозяйственная книга за 1961-1963 г хутор Угольное Нижнежерновского с/совета Новодеревеньковского р-на (Фонд Р-2826, опись 2, дело 83, стр 83)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сопов Алексей

Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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