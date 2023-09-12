Сопов Иосиф Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Сопов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1894
Жена: Сопова Пелагия Михайлова
Иосиф - 32 года, гос. крестьянин; Пелагия - 17 лет, солдатская дочь
Рождение ребёнка
09.08.1895
Сын: Сопов Василий
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
28.03.1899
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сопов Федор
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
?.10.1906
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Похозяйственная книга за 1961-1963 г хутор Угольное Нижнежерновского с/совета Новодеревеньковского р-на (Фонд Р-2826, опись 2, дело 83, стр 83)
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сопов Алексей
Мать ребёнка: Сопова Пелагия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно