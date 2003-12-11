Никулин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1930

Дата смерти

11.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.06.1974

Дочь: Зачитайлова Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
11.12.2003
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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