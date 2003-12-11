Никулин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1930
Дата смерти11.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1974
Дочь: Зачитайлова Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2003
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно