Марков григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Маркова прасковья григорьевна

Мать ребёнка: Маркова марфа михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова мария григорьевна

Мать ребёнка: Маркова марфа михайловна

Смерть
Неизвестно
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