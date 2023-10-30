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Евфимий Платонов

Место рождения

Лукинка, Ивановская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1864 г.р.

Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукинка, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Звание, имя, отчество и вероисповедание невесты, которым браком, лета невесты: де- ревни Лукинки Бугулминскаго уезда крестьянина Евфимия Платонова дочь Мария, православная, первым браком, 17 лет. Кто ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Мария Евфимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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