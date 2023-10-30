Евфимий Платонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Звание, имя, отчество и вероисповедание невесты, которым браком, лета невесты: де- ревни Лукинки Бугулминскаго уезда крестьянина Евфимия Платонова дочь Мария, православная, первым браком, 17 лет. Кто ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Мария Евфимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно