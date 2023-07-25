Цовин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896
Отец: Цова Иван Пантелеймонович
Мать: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойкова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно