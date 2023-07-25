Цовин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цовин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896

Отец: Цова Иван Пантелеймонович

Мать: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Цовин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойкова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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