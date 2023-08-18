Березина Марья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина Марья Матвеевна

Березина Марья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

03.03.1814

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1803 ст.

Сын: Березин Тимофей Савельевич

Отец ребёнка: Березин Савелий Сергеевич

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1814
Plaksikha, Republic of Tatarstan Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close