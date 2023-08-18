Березина Марья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти03.03.1814
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1803 ст.
Сын: Березин Тимофей Савельевич
Отец ребёнка: Березин Савелий Сергеевич
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1814
Plaksikha, Republic of Tatarstan Russia