Коваленко Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко Михаил

Место рождения

Полковничье, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полковничье, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Евдохья

Мать ребёнка: Коваленко (Анжова) Марийка

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Коваленко (Анжова) Марийка

с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Бывш. Уманский уезд Киевской губернии
Смерть
Неизвестно

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