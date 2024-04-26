Коваленко Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Евдохья
Мать ребёнка: Коваленко (Анжова) Марийка
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Коваленко (Анжова) Марийка
с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Бывш. Уманский уезд Киевской губернии
Смерть
Неизвестно