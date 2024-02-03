Бубнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лычково, Дніпропетровська область
Военная служба
С 1975 по 1977
Сигетский краснознаменный орденов Суворова и Невского танковый полк №18077
Рождение ребёнка
10.06.1990

Дочь: (Бубнова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Синица Бубнова (Белан) Вера Николаевна

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