Бубнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лычково, Дніпропетровська область
Военная служба
С 1975 по 1977
Сигетский краснознаменный орденов Суворова и Невского танковый полк №18077
Рождение ребёнка
10.06.1990
Дочь: (Бубнова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Синица Бубнова (Белан) Вера Николаевна