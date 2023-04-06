Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Между 1789 и 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шармар Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Шармар Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович

Смерть
Между 1789 и 1796
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шармар Савва Григорьевич

Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович

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