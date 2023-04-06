Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиМежду 1789 и 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович
Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович
Смерть
Между 1789 и 1796
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Шармар Григорий Авраамович