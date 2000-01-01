Танющев Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танющев Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танющев Илья Андреевич

Мать: Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Танющева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Кондратичева Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Танющев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кондратичева Мария Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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