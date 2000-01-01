Танющев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танющев Илья Андреевич
Мать: Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Танющева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Кондратичева Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Танющев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кондратичева Мария Давыдовна
Смерть
Неизвестно