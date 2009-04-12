Лобачев Лука Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Лука Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2009

Отец: Лобачев Павел Владимирович

Мать: Сагара Полина

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