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Ануфриева Людмила Евгеньевна
Ануфриева Людмила Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1953
Пол
Женский
Отец
Малышев Евгений Тимофеевич
1928 г.р.
Мать
Малышева (Ермакова) Анна Васильевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953
Отец:
Малышев Евгений Тимофеевич
Мать:
Малышева Анна Васильевна
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