Ануфриева Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Людмила Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953

Отец: Малышев Евгений Тимофеевич

Мать: Малышева Анна Васильевна

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