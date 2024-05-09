Аюпов Аит Аюпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905
Отец: Салимьянов Аюп Салимьянович
Мать: Калема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аюпов Михаил Аитович
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1933
Дочь: Аюпова Зина Аитовна
Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна
Смерть
Неизвестно