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Аюпов Аит Аюпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905

Отец: Салимьянов Аюп Салимьянович

Мать: Калема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Александр Аитович

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Аркадий Аитович

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Михаил Аитович

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Алексей Аитович

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Айдемир Аитович

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
15.02.1933

Дочь: Аюпова Зина Аитовна

Мать ребёнка: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Смерть
Неизвестно

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