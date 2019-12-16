Хомутская Зоя Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутская Зоя Прокофьевна

Хомутская Зоя Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1934

Дата смерти

16.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1934

Отец: Корсаков Прокофий Дмитриевич

Мать: Корсакова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1966

Дочь: Сатарова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хомутский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хомутский Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутский Владимир Петрович

Смерть
16.12.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close