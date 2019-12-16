Хомутская Зоя Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1934
Дата смерти16.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1934
Рождение ребёнка
01.09.1966
Дочь: Сатарова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хомутский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хомутский Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Хомутский Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2019