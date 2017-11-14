Шалина Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина Екатерина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.2017

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2017

Отец: Шалин Максим Анатольевич

Мать: Семенченко Наталья

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