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(Синцова) Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Синцов Давид Иванович

Мать: Синцова ?

Смерть
Неизвестно
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