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Левченков Лев Данилович
Левченков Лев Данилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Левченков Данила Максимович
Мать
Левченкова (Мачкова) Александра Максимовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Левченков Данила Максимович
Мать:
Левченкова Александра Максимовна
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