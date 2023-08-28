Петухова прабабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаю Наталья
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Петухов Дмитрий
Смерть
Неизвестно