Петухова прабабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова прабабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаю Наталья

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Петухов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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