Каминский (Гофман) Григорий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминский (Гофман) Григорий Наумович

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Место рождения

Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)

Дата рождения

01.11.1895

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Место жительства
С 1918 по 1920
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Минск
Смерть
10.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
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