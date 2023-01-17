Каминский (Гофман) Григорий Наумович
Место рожденияЕкатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Дата рождения01.11.1895
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Место жительства
С 1918 по 1920
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Баку, Азербайджан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минск
Смерть
10.02.1938