Репникова (Полякова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репникова (Полякова) Мария

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Место рождения

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.08.1948

Дата смерти

08.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1948

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.06.1985

Сын: Репников Павел

Отец ребёнка: Репников Анатолий

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репников Евгений

Отец ребёнка: Репников Анатолий

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репников Анатолий

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
08.09.2022
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