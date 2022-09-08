Репникова (Полякова) Мария
Место рождения
Дата рождения18.08.1948
Дата смерти08.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1948
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Александра
Рождение ребёнка
?.06.1985
Сын: Репников Павел
Отец ребёнка: Репников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репников Евгений
Отец ребёнка: Репников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репников Анатолий
Смерть
08.09.2022