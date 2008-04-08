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Павлов Владимир

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.02.1950

Дата смерти

08.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: не указан

Мать: Хлопушина, Преснова Надежда Аввакумовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Борисовна

Смерть
08.04.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
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