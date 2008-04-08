Павлов Владимир
Место рождения
Дата рождения04.02.1950
Дата смерти08.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Борисовна
Рождение ребёнка
28.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Борисовна
Смерть
08.04.2008
Похороны
Неизвестно