Когай Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когай Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1975

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1975

Отец: Когай Виктор Николаевич

Мать: Ким Светлана Петровна

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