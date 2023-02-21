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Покусаева Александра Яковлевна
Покусаева Александра Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1952
Пол
Женский
Отец
Покусаев Яков
Мать
Покусаева Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952
Отец:
Покусаев Яков
Мать:
Покусаева Анна
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