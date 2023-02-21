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Покусаева Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952

Отец: Покусаев Яков

Мать: Покусаева Анна

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