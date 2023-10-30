Мухин Григорий Романович
Место рождения
Дата рождения23.01.1911
Дата смерти19.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911
Отец: Мухин Роман Иванович
Мать: Мухина Дарья Гавриловна
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
08.05.1937
Мать ребёнка: Мухина Лидия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мухин Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Мухина Лидия
Рождение ребёнка
15.09.1948
Сын: Мухин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Лидия
Смерть
19.08.1966
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно