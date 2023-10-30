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Мухин Григорий Романович

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

23.01.1911

Дата смерти

19.08.1966

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911

Отец: Мухин Роман Иванович

Мать: Мухина Дарья Гавриловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Брат отцу Алексей, девица Мария Гаврииловна Черенщикова
Рождение ребёнка
08.05.1937

Сын: Мухин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Мухина Лидия

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Мухин Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Мухина Лидия

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1948

Сын: Мухин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Анна Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Лидия

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
19.08.1966
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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