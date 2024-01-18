Скударева Дарья Федоровна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скударев Алексей Андрианов
Отец ребёнка: Скударев Андриан Вуколов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино