Мазур Устим Никитович
Место рождения
Дата рождения01.06.1909
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909
Отец: Мазур Никита Денисович
Мать: Мазур Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1938
Сын: Мазур Иван Устимович
Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна
Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Есть спорный момент, требующий уточнения https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50355090/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%20%26fi... Показать все
Военная награда
09.06.1942
Орден "Красной звезды" https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10352861/
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазур Елена Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза в Петропавловке
Смерть
1951
Воспаление легких?
Похороны
Неизвестно