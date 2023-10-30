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Мазур Устим Никитович

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Место рождения

Петропавловка, Черкаська область

Дата рождения

01.06.1909

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1909

Отец: Мазур Никита Денисович

Мать: Мазур Татьяна Васильевна

Петропавловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна

Петропавловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Мазур Василий Устимович

Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1938

Сын: Мазур Иван Устимович

Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна

Петропавловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Елена Алексеевна

Петропавловка, Черкаська область
Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Есть спорный момент, требующий уточнения https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50355090/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%20%26fi... Показать все
Военная награда
09.06.1942
Орден "Красной звезды" https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10352861/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазур Елена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза в Петропавловке
Смерть
1951
Петропавловка, Черкаська область
Воспаление легких?
Похороны
Неизвестно
Петропавловка, Черкаська область
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