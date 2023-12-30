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Лавричева Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лавричев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Лавричев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Лавричев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Лавричева Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Лавричева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавричев Василий Андреевич

Смерть
После 1915
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