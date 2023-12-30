Лавричева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Лавричев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Лавричев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Лавричев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Лавричева Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Лавричева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Лавричев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915